Директор украл деньги у компании и потратил около 20 миллионов рублей на эскортниц

В Великобритании директор потратил украденные у компании деньги на эскорт-услуги

В Великобритании женатый директор финансовой компании потратил украденные у компании деньги на эскорт-услуги. Об этом сообщает The Sun.

Мохаммеда Асифа Хана, работавшего в компании North of England Coachworks, обвинили в хищении около 1,1 миллиона фунтов стерлингов из средств фирмы. При этом Хан потратил примерно 160 тысяч фунтов из этой суммы на досуг с эскортницами. Как установил суд, 56 тысяч фунтов стерлингов из них получила Джемма Мэсси, которая считается одной из самых высокооплачиваемых порноактрис страны. Час ее услуг стоит тысячу фунтов стерлингов.

В 2024 году Хан согласился выплатить компании 500 тысяч фунтов стерлингов в рамках гражданского иска о мошенничестве, но к настоящему моменту вернул лишь около 550 фунтов стерлингов. При этом он заложил свои часы Rolex Daytona стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов, чтобы деньги не достались бывшим работодателям, нарушив таким образом судебный запрет. Судья Джастис Джей приговорил Хана к шести месяцам тюрьмы за неуважение к суду, отсрочив приведение приговора в исполнение до 17 апреля, чтобы тот мог подать апелляцию.

Ранее наследница сингапурского миллиардера Питера Лима Ким Лим рассказала, как ее обокрала близкая помощница и потратила деньги на мужской эскорт. По словам Ким, она узнала об обмане личной ассистентки от полицейских, когда была за границей.