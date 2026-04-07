16:32, 7 апреля 2026Бывший СССР

Должность генсека ООН предрекли лидеру постсоветской страны

Казахстанский аналитик Ковтуновский: Токаев может быть избран генсеком ООН
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может быть избран генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил казахстанский аналитик Виктор Ковтуновский, передает Telegram-канал ORDA.

«Возможное избрание президента Казахстана генеральным секретарем ООН может быть выгодно России и странам Организации тюркских государств (ОТГ)», — отметил Ковтуновский.

По его словам, кандидатуру Токаева могут выдвинуть на неформальном саммите в Туркестане.

16 февраля президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Они рассмотрели ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере.

