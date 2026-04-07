09:05, 7 апреля 2026

Россияне перешли на наборы для самолечения зубов ради экономии

Платон Щукин

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

На фоне резкого роста стоимости услуг стоматологии россияне переходят на самолечение и скупают соответствующие товары на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на исследование компании First Data пишут «Ведомости».

В первом квартале продажи наборов для зубов взлетели на 63 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым популярным товаром стали временные пломбы, на которые приходится 58 процентов всех заказов. Стоимость такой пломбы составляет в среднем 189 рублей.

Далее идут накладные виниры (средняя цена — 325 рублей, рост продаж на 28 процентов) и накладные брекеты и капы (262 рубля). За последний год сильнее всего продажи таких товаров выросли в марте — сразу на 70 процентов.

Женщины в два раза чаще мужчин пытаются лечить зубы самостоятельно — 64 процента против 36 процентов, при этом самыми активными возрастными категориями стали люди в возрасте 35-45 лет (30 процентов) и 45-55 лет (23 процента).

О резком росте цен на стоматологические услуги клиники предупреждали еще в конце прошлого года. Они указали, что хотят сохранить хотя бы текущую выручку на фоне подорожания иностранных материалов и нарастающего дефицита кадров.

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Вытолкнутая пассажиром из поезда российская проводница описала момент нападения

    Все новости
