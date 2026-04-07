19:01, 7 апреля 2026

Экс-помощник главы МЧС обогатился на детях и получил срок

Владимир Седов
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге бывшего помощника министра МЧС России Станислава Орлова приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о хищении 50 миллионов рублей на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках программы «Газпром — детям». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По решению суда, 5,5 года получил также экс-гендиректор частной фирмы Борис Румянцев. Обоих признали виновными по статье о мошенничестве и легализации преступных доходов. С осужденных по решению суда также взыскали в пользу государства 34,4 миллиона рублей.

По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2021 года осужденные подделывали документы об объемах и характере выполненных при возведении объекта работ.

Ранее экс-замглавы Курской области Алексей Дедов, заявлявший о том, что его принуждали к взяткам, получил 17 лет строгого режима и штраф в размере 450 миллионов рублей.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Доктор Мясников рассказал о штрафах для подчиненных за одно действие

    Microsoft не смогла удалить из Windows 40-летний компонент

    Некоторым жителям Подмосковья предложили пересесть на общественный транспорт

    Все новости
