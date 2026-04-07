15:41, 7 апреля 2026Экономика

Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

Фатих Бироль: Текущий энергетический кризис серьезнее всех прошлых вместе взятых
Вячеслав Агапов

Фото: Mohammed Aty / Reuters

Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке серьезнее, чем все кризисы 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятые. Так его охарактеризовал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его цитирует Le Soir.

По словам главы организации, мир ранее никогда не сталкивался с настолько масштабными перебоями в поставках энергоносителей. Из-за перекрытия Ормузского пролива мир столкнулся с масштабным тройным шоком — нефтью, газом и продовольствием. Даже если транспортную артерию разблокируют в ближайшее время, странам Персидского залива потребуется время, чтобы восстановить добычу и поставки этих товаров на мировые рынки.

Сильнее всего от текущей ситуации пострадают развивающиеся страны — из-за высоких цен на нефть, газ и продовольствие, а также из-за ускоряющейся инфляции их экономический рост серьезно замедлится.

В МЭА прикладывают все усилия, чтобы справиться с кризисом — в том числе, высвобождая экстренные запасы сырья, разрабатывая меры по экономии нефти и проводя «энергетическую дипломатию».

«Но все это лишь маскирует боль. Единственное реальное решение кроется в другом: это открытие Ормузского пролива. Пока он остается закрытым, мировая экономика будет сталкиваться с очень серьезными трудностями», — констатировал он.

Как отметил Бироль, на нормализацию логистических перевозок в охваченный войной регион, по его словам, уйдет минимум полгода. При этом на возвращение некоторых энергетических объектов региона к оптимальной работе может потребоваться гораздо больше времени.

