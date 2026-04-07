24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

Американский хоккеист Джек Хьюз починил выбитый на Олимпиаде-2026 в Милане зуб. Материал публикует People.

По данным издания, 24-летняя звезда команды New Jersey Devils вышел на лед с новой улыбкой.

Известно, что игрок НХЛ лишился передних резцов во время матча со сборной Канады. Тогда спортсмен получил клюшкой по лицу от команды соперника Сэма Беннетта, который выбил ему зуб. По итогам игры команда США взяла золото впервые с 1980 года.

В шоу Джимми Фэллона The Tonight Show Хьюз заявлял, что обязательно займется своей внешностью, как только появится время.

