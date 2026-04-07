09:34, 7 апреля 2026

24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

Американский хоккеист Джек Хьюз починил выбитый на Олимпиаде зуб
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Фото: James Lang-Imagn Images / Reuters

Американский хоккеист Джек Хьюз починил выбитый на Олимпиаде-2026 в Милане зуб. Материал публикует People.

По данным издания, 24-летняя звезда команды New Jersey Devils вышел на лед с новой улыбкой.

Известно, что игрок НХЛ лишился передних резцов во время матча со сборной Канады. Тогда спортсмен получил клюшкой по лицу от команды соперника Сэма Беннетта, который выбил ему зуб. По итогам игры команда США взяла золото впервые с 1980 года.

В шоу Джимми Фэллона The Tonight Show Хьюз заявлял, что обязательно займется своей внешностью, как только появится время.

В марте россиянка впала в истерику из-за разрушенных зубов после установки виниров в Турции. По словам девушки, врачи слишком сильно уменьшили ее природные зубы, чтобы надеть накладки. В результате этого у нее постоянно стали воспаляться нервы.

