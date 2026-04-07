В Иране высказались о возможности двухнедельного прекращения огня

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 8 апреля 2026Мир

Reuters: В Иране поддержали предложение Пакистана о двухнедельном перемирии
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Высокопоставленный представитель Ирана заявил, что Тегеран поддерживает предложение Пакистана о двухнедельном перемирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Параллельно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт проинформировала, что американский президент Дональд Трамп уже ознакомлен с пакистанской инициативой.

Ранее сообщалось, что Пакистан представил США и Ирану двухуровневый план завершения конфликта с немедленным прекращением огня, за которым последует всеобъемлющее соглашение. Согласно предложению Пакистана, прекращение огня вступит в силу немедленно и повлечет за собой открытие Ормузского пролива. Вторым пунктом плана является завершение самого конфликта, урегулирование которого займет от 15 до 20 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok