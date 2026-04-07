Иран заявил о пересечении США и Израилем всех границ

Постпред Иравани: США и Израиль перешли все правовые и моральные границы

США и Израиль перешли все правовые, моральные и гуманитарные границы, совершив военные преступления в отношении Ирана. Такое заявление сделал постпред ИРИ при ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке длится уже 39 дней.

Ранее Иравани назвал прискорбным тот факт, что американский лидер на глазах у всего мира угрожает уничтожить иранскую гражданскую инфраструктуру. Дипломат назвал высказывания Трампа недопустимыми и подчеркнул, что Иран примет соразмерные ответные меры в случае осуществления угроз США.