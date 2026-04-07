Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:07, 7 апреля 2026Из жизни

Короля Карла III заподозрили в приверженности исламу

Антонина Черташ
Фото: Darren Staples / Pool / Reuters

Короля Карла III заподозрили в тайной приверженности исламу после того, как он впервые за три года правления не выступил с пасхальным обращением, хотя ранее записывал видео с поздравлениями для мусульманских праздников. Об этом сообщает Christian Post.

Британские христиане и священники были возмущены тем, что монарх проигнорировал главный христианский праздник, но в феврале пожелал «благословенного и счастливого Рамадана» мусульманам. Бывший депутат Европарламента Годфри Блум публично назвал Карла III «нашим мусульманским королем» и потребовал отречения. «Вы совершенно бесполезны для этой страны. Именем Бога, уходите!» — заявил Блум, процитировав Оливера Кромвеля. Епископ Серион Х. Дьюар назвал решение короля «горько разочаровывающим».

Слухи, что Карл тайно принял ислам, подогревает и его недавняя встреча с Папой в Сикстинской капелле — первый за тысячу лет визит правящего английского монарха к понтифику, а также рождественское обращение 2025 года, где он восхвалял «все великие конфессии».

Бывший капеллан королевы Елизаветы II Гэвин Ашенден заявил, что если монарх не может найти в сердце слов о Воскресении Христа, то, «возможно, польза Виндзорского дома исчерпала себя». Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс назвал отсутствие пасхального послания ошибкой, которую можно было избежать, учитывая прежний вклад Карла в межрелигиозный диалог.

В прошлом Карл III неоднократно навещал православные монастыри на Афоне. По его требованию на коронации исполняли православные песнопения — как дань памяти покойному отцу, который родился в Греции.

Букингемский дворец напоминает, что пасхальные обращения, в отличие от рождественских, никогда не были ежегодной традицией. При этом в соцсетях королевской семьи появилась открытка с надписью «Счастливой Пасхи. Он воскрес!».

Ранее историк и биограф королевской семьи Эндрю Лауни посоветовал Карлу III отправиться с визитом в Вашингтон, чтобы усмирить президента США Дональда Трампа при помощи дипломатических талантов. По его мнению, король способен воззвать к здравому смыслу американского лидера, поскольку премьеру Великобритании Киру Стармеру это не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Доктор Мясников рассказал о штрафах для подчиненных за одно действие

    Microsoft не смогла удалить из Windows 40-летний компонент

    Некоторым жителям Подмосковья предложили пересесть на общественный транспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok