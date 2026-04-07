Короля Карла III заподозрили в приверженности исламу

Британского короля Карла III заподозрили в том, что он стал мусульманином

Короля Карла III заподозрили в тайной приверженности исламу после того, как он впервые за три года правления не выступил с пасхальным обращением, хотя ранее записывал видео с поздравлениями для мусульманских праздников. Об этом сообщает Christian Post.

Британские христиане и священники были возмущены тем, что монарх проигнорировал главный христианский праздник, но в феврале пожелал «благословенного и счастливого Рамадана» мусульманам. Бывший депутат Европарламента Годфри Блум публично назвал Карла III «нашим мусульманским королем» и потребовал отречения. «Вы совершенно бесполезны для этой страны. Именем Бога, уходите!» — заявил Блум, процитировав Оливера Кромвеля. Епископ Серион Х. Дьюар назвал решение короля «горько разочаровывающим».

Слухи, что Карл тайно принял ислам, подогревает и его недавняя встреча с Папой в Сикстинской капелле — первый за тысячу лет визит правящего английского монарха к понтифику, а также рождественское обращение 2025 года, где он восхвалял «все великие конфессии».

Бывший капеллан королевы Елизаветы II Гэвин Ашенден заявил, что если монарх не может найти в сердце слов о Воскресении Христа, то, «возможно, польза Виндзорского дома исчерпала себя». Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс назвал отсутствие пасхального послания ошибкой, которую можно было избежать, учитывая прежний вклад Карла в межрелигиозный диалог.

В прошлом Карл III неоднократно навещал православные монастыри на Афоне. По его требованию на коронации исполняли православные песнопения — как дань памяти покойному отцу, который родился в Греции.

Букингемский дворец напоминает, что пасхальные обращения, в отличие от рождественских, никогда не были ежегодной традицией. При этом в соцсетях королевской семьи появилась открытка с надписью «Счастливой Пасхи. Он воскрес!».

Ранее историк и биограф королевской семьи Эндрю Лауни посоветовал Карлу III отправиться с визитом в Вашингтон, чтобы усмирить президента США Дональда Трампа при помощи дипломатических талантов. По его мнению, король способен воззвать к здравому смыслу американского лидера, поскольку премьеру Великобритании Киру Стармеру это не удалось.