Министра войны США обвинили в обмане Трампа

WP: Хегсет сообщает Трампу недостоверную информацию о превосходстве США в Иране

Министр войны США Пит Хегсет сообщает президенту Дональду Трампу недостоверную информацию по поводу войны с Ираном. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что заявления главы Пентагона о ситуации на Ближнем Востоке противоречат действительности. В частности, в администрации Трампа выражают опасения, что его высказывания о боевых действиях «чрезмерно оптимистичны и рискуют ввести в заблуждение как общественность, так и президента». Кроме того, глава Пентагона в течение нескольких недель утверждал, что Иран «не имеет средств ПВО».

По словам собеседника издания, из-за заявлений Хегсета американский лидер распространяет вводящую в заблуждение информацию.

Ранее стало известно, что член Палаты представителей США от Демократической партии Яссамин Ансари объявила о намерении внести на рассмотрение статью об объявлении импичмента Питу Хегсета. По данным портала Axios, данное решение может быть связано с участием министра войны в руководстве военными операциями Соединенных Штатов в Иране.