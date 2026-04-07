12:33, 7 апреля 2026

Молодой рыбак в трусах спас запутавшуюся в леске акулу-людоеда

В США спасение акулы-людоеда, запутавшейся в леске, попало на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

У побережья Калифорнии, США, 20-летний Кевин Фан спас молодую белую акулу, также известную как акула-людоед. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Фан и его компаньон случайно поймали хищницу на крючок и вытащили на берег. Акула запуталась в леске и никак не могла освободиться. Тогда Фан разделся до трусов, взял ножницы и вошел в воду. Он пытался перерезать леску так, чтобы акула его не укусила.

Справившись с этим, рыбак схватил ее за хвост и потащил на глубину. Когда акула уплыла, очевидцы ее спасения стали аплодировать Фану. Его храбрые действия попали на видео.

Фан рассказал, что это была вторая за день акула, которой он помог. Он получил незначительные порезы и царапины. Юноша признался, что планировал поймать лисью акулу, но никак не ожидал наткнуться на белую акулу. Этих хищниц ловить в Калифорнии запрещено.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, дайвер пострадал после встречи с запутавшейся в сетях акулой. Она укусила спасшего ее мужчину.

