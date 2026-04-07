Экономика
17:50, 7 апреля 2026Экономика

Мост через Утку обрушился в российском регионе

Мост через реку Утку в Свердловской области обрушился из-за паводка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: В.Н. Горелых / пресс-служба свердловского главка МВД

В Свердловской области мост через реку Утку частично обрушился из-за паводковых вод. Внимание на ситуацию со ссылкой на пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых обратило издание URA.RU.

По информации представителя ведомства, инцидент произошел в поселке Перескачка Первоуральского района. В связи со случившимся на подъездах к аварийному участку установили знаки и ограждения, а проезд по мосту для грузового транспорта был запрещен. Что касается легковых авто, им разрешено проезжать лишь по одной полосе с предельной осторожностью, чтобы избежать дальнейшего обрушения моста. «Работают экипажи ДПС, которые проводят информирование граждан, осуществляют контроль за безопасностью участников дорожного движения и оказывают необходимую помощь», — добавил Горелых.

Ранее стало известно, что в Дагестане на трассе «Кавказ» из-за мощных ливней обрушился мост.

