Силовые структуры
18:34, 7 апреля 2026

Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

В Челябинске осудят иностранца за изнасилование знакомой спустя 5 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи раскрыли дело об изнасиловании жительницы Челябинска в 2021 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло 27 ноября 2021 года. Мужчина силой усадил свою знакомую в автомобиль, где, угрожая ножом, избил ее и изнасиловал. После этого он высадил женщину из машины, а сам улетел к себе на родину. Иностранца объявили в международный розыск, но найти так и не смогли.

Спустя почти пять лет он попытался снова въехать в Россию, где и был задержан. Сейчас мужчина находится под стражей. Вскоре он предстанет перед судом.



Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил точку в переговорах о перемирии с США

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

    Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

    Названы привычки для профилактики рака и диабета

    Причиной разгона цен на минтай в России назвали жадность

    Все новости
