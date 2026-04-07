Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

В Челябинске осудят иностранца за изнасилование знакомой спустя 5 лет

Следователи раскрыли дело об изнасиловании жительницы Челябинска в 2021 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло 27 ноября 2021 года. Мужчина силой усадил свою знакомую в автомобиль, где, угрожая ножом, избил ее и изнасиловал. После этого он высадил женщину из машины, а сам улетел к себе на родину. Иностранца объявили в международный розыск, но найти так и не смогли.

Спустя почти пять лет он попытался снова въехать в Россию, где и был задержан. Сейчас мужчина находится под стражей. Вскоре он предстанет перед судом.

