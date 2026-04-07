Deep State: ВС России продвинулись в Гришино и Котлино западнее Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического ресурса Deep State.

«Армия РФ продвинулась в Гришино и в районе Котлино западнее Покровска», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контратаки под Красноармейском. Сообщалось, что украинская армия потеряла минимум два взвода.

10 марта президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.