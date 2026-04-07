19:26, 7 апреля 2026

На Украине заявили о продвижении ВС России за Красноармейском

Deep State: ВС России продвинулись в Гришино и Котлино западнее Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического ресурса Deep State.

«Армия РФ продвинулась в Гришино и в районе Котлино западнее Покровска», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контратаки под Красноармейском. Сообщалось, что украинская армия потеряла минимум два взвода.

10 марта президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Доктор Мясников рассказал о штрафах для подчиненных за одно действие

    Microsoft не смогла удалить из Windows 40-летний компонент

    Все новости
