На Украине заявили об использовании Россией территории страны НАТО для пролета дронов

Россия якобы использует территорию Румынии, страны Североатлантического альянса (НАТО), для пролета дронов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает NV.

«Это уже факт и остается фактом. Неоднократно мы сообщали о том, что российские дроны даже не через территорию Украины направляются, обходя потенциальные зоны поражения своих дронов», — заявил он.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что дроны Вооруженных сил Украины атакуют Ленинградскую область, пролетая через страны Прибалтики. По его словам, дроны летят через территорию Эстонии и Латвии, а где-то траектория захватывает и Литву.

Политолог Семен Уралов объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией стремлением ослабить Москву.