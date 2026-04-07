Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:28, 7 апреля 2026

Малышева разрешила россиянам есть один вид чипсов

Врач Продеус заявил, что кукурузная мука в начос снижает риск рака кишечника
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Duskfall Crew / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, раскрыли пользу одного вида чипсов. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Малышева разрешила россиянам есть чипсы начос и назвала их хорошим блюдом. Продеус рассказал, что в состав закуски входит кукурузная мука, которая выводит из организма токсины и холестерин. Кроме того, она снижает риск рака толстого кишечника, заявил иммунолог.

Еще одним ингредиентом начос специалисты назвали сыр. По словам Малышевой, в этом продукте содержится кальций, который укрепляет кости, а также помогает крови быстро свертываться при царапинах и ранах. Также в закуску часто добавляют перец халапеньо — источник капсаицина. «Капсаицин — это вещество, которое может блокировать передачу сигнала боли [в мозг]», — объяснил Продеус и добавил, что оно помогает бороться с головной болью.

При этом Малышева призвала употреблять начос в небольших количествах. Без вреда для здоровья можно за раз съедать 30 граммов чипсов, уточнила специалистка.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» раскрыла рецепт блюда, которое защитит зрение. Она заявила, что таким свойством обладает суп из бараньей печени и моркови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok