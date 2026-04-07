Малышева разрешила россиянам есть один вид чипсов

Врач Продеус заявил, что кукурузная мука в начос снижает риск рака кишечника

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, раскрыли пользу одного вида чипсов. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Малышева разрешила россиянам есть чипсы начос и назвала их хорошим блюдом. Продеус рассказал, что в состав закуски входит кукурузная мука, которая выводит из организма токсины и холестерин. Кроме того, она снижает риск рака толстого кишечника, заявил иммунолог.

Еще одним ингредиентом начос специалисты назвали сыр. По словам Малышевой, в этом продукте содержится кальций, который укрепляет кости, а также помогает крови быстро свертываться при царапинах и ранах. Также в закуску часто добавляют перец халапеньо — источник капсаицина. «Капсаицин — это вещество, которое может блокировать передачу сигнала боли [в мозг]», — объяснил Продеус и добавил, что оно помогает бороться с головной болью.

При этом Малышева призвала употреблять начос в небольших количествах. Без вреда для здоровья можно за раз съедать 30 граммов чипсов, уточнила специалистка.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» раскрыла рецепт блюда, которое защитит зрение. Она заявила, что таким свойством обладает суп из бараньей печени и моркови.