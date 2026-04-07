Над Ленобластью сбили десятки БПЛА ВСУ после жесткого предупреждения МИД России

Губернатор Дрозденко: Над Ленобластью сбили 22 БПЛА ВСУ

Число сбитых в ночь на 7 апреля над Ленинградской областью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины превысило два десятка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Как заявил чиновник, всего над Ленобластью были уничтожены 22 беспилотника ВСУ. Данных о повреждениях Дрозденко не приводил.

Дроны вновь атаковали регион после жесткого предупреждения МИД России странам Балтии из-за пролета украинских дронов над их территорией.

«Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — заявляла Мария Захарова.