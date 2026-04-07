Военкор Коц: Дипломатия не помешает ударам ВСУ по России через страны НАТО

Дипломатия не помешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России через страны НАТО, реальный ответ должен быть военным. Такую реакцию в качестве эффективной назвал российский военкор Александр Коц.

По словам журналиста, России следовало бы сбивать беспилотники ВСУ еще над территорией стран Североатлантического альянса, чтобы их обломки падали на территории Прибалтики.

«Нота МИД — не цена. "Серьезная озабоченность" — не цена. (...) Реальное предупреждение выглядит иначе. Беспилотник, запущенный с прицелом на российскую инфраструктуру и летящий через чужое небо, должен быть сбит в этом чужом небе», — заявил он.

Ранее сообщалось, что над Ленобластью сбили десятки беспилотников ВСУ после жесткого предупреждения МИД России. Всего над регионом были уничтожены 22 БПЛА.