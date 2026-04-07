17:44, 7 апреля 2026Авто

Названо главное заблуждение покупателей подержанных машин

Эксперт Хрулев объяснил последствия покупки машины у дилера и частного продавца
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Многие покупатели подержанных машин уверены, что риски одинаковы вне зависимости от продавца. Подобное мнение вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев назвал заблуждением. Юридические последствия покупки зависят от того, приобретен автомобиль у частного продавца или дилера, пишет Life.ru.

Если покупка совершается в автосалоне или у индивидуального предпринимателя для личных нужд, в этом случае действует закон о защите прав потребителей, уточняет эксперт. «Продавец обязан раскрыть всю информацию — от пробега до ограничений. На практике же проблемы возникают не только из-за скрытых дефектов, но и из-за залогов, искаженного пробега, навязанных услуг и дописанных условий договора», — объясняет Хрулев.

Указание более выгодной цены в предложении, внесение предоплаты до оформления сделки, навязанные допуслуги — стандартные нарушения в этом случае. Эксперт обязан проверять машины с пробегом через базы Госавтоинспекции и реестр залогов.

Покупая машину в автосалоне, покупатель защищен законом о правах потребителя, в котором четко прописаны правила возврата технически сложного товара, которым является транспортное средство. Вернуть средства или потребовать замену автомобиля клиент может в течение 15 дней после его фактического получения. Требование будет законным и позже, но только при условии значительных проблем в машине, изменении сроков ремонта, а также, если транспортное средство не эксплуатируется более 30 дней в течение года гарантии, подчеркивает специалист.

Закон о защите прав потребителей не работает, если продавец подержанной машины — частник. Любые проблемы, возникшие до сделки, покупатель будет вынужден доказывать сам. При наличии неопровержимых фактов можно будет требовать снижения стоимости, ремонта или расторжении сделки.

В этом случае потребуется составить письменную претензию, к которой надо приложить всю сохраненную переписку с продавцом, провести диагностику и предложить совместную проверку. На основании этого можно подписать досудебное соглашение — через ремонт, скидку или возврат средств. В противном случае придется идти в суд. В случае покупки машины через автосалон, продавцу грозят дополнительные траты, включая штраф. Именно поэтому оптимальным способом урегулирования спора будет привлечение независимого эксперта — медиатора. Он поможет грамотно и быстро урегулировать проблему, подытожил специалист.

Ранее стало известно, что борьбу с пробками власти Мальты решили усилить необычным способом. Они предложили всем водителям в возрасте до 30 лет добровольно сдать права на управление транспортным средством на пять лет в обмен на 25 тысяч евро.

