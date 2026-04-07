Названы главные трудности в переговорах США и Ирана

WSJ: Переговоры США с Ираном осложняются непониманием, с кем и как связаться

Египет, Турция и Пакистан помогают передавать сообщения между США в Ираном по официальным дипломатическим каналам и через свои разведывательные службы, но процесс затрудняется рядом трудностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

«Осложняющим фактором является то, что у посредников из этих стран пересекаются каналы связи с иранским режимом», — говорится в статье.

Еще одна проблема заключается в непонимании США, с кем вести переговоры в Иране и как с ними связаться. Авиаудары американских и израильских военных уничтожили многочисленных высокопоставленных иранских чиновников и правительственную коммуникационную инфраструктуру.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Иран через пакистанских посредников передал США план завершения войны.