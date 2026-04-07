Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:44, 7 апреля 2026Мир

Названы главные трудности в переговорах США и Ирана

WSJ: Переговоры США с Ираном осложняются непониманием, с кем и как связаться
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Египет, Турция и Пакистан помогают передавать сообщения между США в Ираном по официальным дипломатическим каналам и через свои разведывательные службы, но процесс затрудняется рядом трудностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

«Осложняющим фактором является то, что у посредников из этих стран пересекаются каналы связи с иранским режимом», — говорится в статье.

Еще одна проблема заключается в непонимании США, с кем вести переговоры в Иране и как с ними связаться. Авиаудары американских и израильских военных уничтожили многочисленных высокопоставленных иранских чиновников и правительственную коммуникационную инфраструктуру.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Иран через пакистанских посредников передал США план завершения войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok