Названы самые популярные у россиян кроссовки

13:19, 7 апреля 2026

Кроссовки брендов Nike и New Balance оказались самыми популярными у россиян
Алина Гостева

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Аналитики сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping назвали самые популярные у россиян кроссовки в 2026 году. Материал приводит «Газета.Ru».

Специалисты изучили заказы за первые месяцы текущего года и выяснили, что на вершине рейтинга вновь оказалась обувь американского бренда Nike. На второй позиции также расположились изделия марки из США — New Balance.

«Adidas сохраняет третье место, но его доля снизилась до 8,6 процента. Air Jordan и Asics по традиции занимают четвертое и пятое место в рейтинге брендов», — отметили аналитики.

При этом среди премиальных брендов лидируют Zegna, Chloe, Louis Vuitton, а замыкают пятерку Isabel Marant и Valentino Garavani.

В феврале сообщалось, что сотни кроссовок брендов Nike и Adidas, которые продаются в российских магазинах, оказались репликами.

    Последние новости

    На Украине заявили об использовании Россией территории страны НАТО для пролета дронов

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Все новости
