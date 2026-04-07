Названы самые популярные у россиян кроссовки

Кроссовки брендов Nike и New Balance оказались самыми популярными у россиян

Аналитики сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping назвали самые популярные у россиян кроссовки в 2026 году. Материал приводит «Газета.Ru».

Специалисты изучили заказы за первые месяцы текущего года и выяснили, что на вершине рейтинга вновь оказалась обувь американского бренда Nike. На второй позиции также расположились изделия марки из США — New Balance.

«Adidas сохраняет третье место, но его доля снизилась до 8,6 процента. Air Jordan и Asics по традиции занимают четвертое и пятое место в рейтинге брендов», — отметили аналитики.

При этом среди премиальных брендов лидируют Zegna, Chloe, Louis Vuitton, а замыкают пятерку Isabel Marant и Valentino Garavani.

В феврале сообщалось, что сотни кроссовок брендов Nike и Adidas, которые продаются в российских магазинах, оказались репликами.