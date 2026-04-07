20:09, 7 апреля 2026Авто

Некоторым жителям Подмосковья предложили пересесть на общественный транспорт

Жителям Подмосковья с летней резиной предложили пересесть на метро
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москвичам с автомобилями на летней резиной предложили пользоваться общественным транспортом из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Минтранса Подмосковья.

В ночь на среду, 8 апреля, ожидается дождь со снегом, температура может упасть ниже нуля, на дорогах местами может образоваться гололедица. Осадки прогнозируются и в среду, днем.

Жителям региона с авто на зимней резине посоветовали не совершать резких маневров и увеличить дистанцию от других автомобилей. Также рекомендуется заранее снижать скорость у пешеходных переходов, быть аккуратными на поворотах, мостах и эстакадах.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во второй половине нынешней недели в столичном регионе сформируется временный снежный покров, причиной которого станет арктическое вторжение. Снег будет держаться до субботы, 11 апреля.

