Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:06, 7 апреля 2026

Обвиняемая в колдовстве женщина высушила собаку и сохранила ее сублимированное тело

Юлия Юткина
Фото: @ladykaragan

Жительница США Караган усыпила любимую собаку по кличке Бейби и сублимировала ее. Об этом пишет Need To Know.

Караган приютила Бейби в 2018 году. По словам женщины, с того момента у них установилась глубокая эмоциональная связь. Однако через несколько лет у Бейби нашли опухоль. Она увеличивалась, домашней собаке нельзя было помочь, и Караган согласилась усыпить ее.

При этом женщина решила не кремировать ее, а сохранить ее, высушив особым способом. Процесс сублимации предполагает замораживание тела и удаление из него влаги посредством вакуума. Караган потратила на это 2,6 тысячи фунтов стерлингов (276 тысяч рублей). «Отвратительно, что это так дорого, я чувствую, что они наживаются на моем горе», — призналась она.

При этом женщина заявила, что это стоило того. По словам Караган, пепел не принес бы ей столько утешения. Сейчас она чувствует, что Бейби остался рядом с ней.

Решение женщины вызвало осуждение в социальных сетях. Однако Караган общественное мнение не волнует. Она уже привыкла к негативным комментариям. Например, ее давно обвиняют в колдовстве и пишут, что она ведет себя как демон.

Ранее сообщалось, что жительница США Венесса Джонсон поделилась опытом клонирования покойной собаки. Она призналась, что совершила безумный поступок в приступе горя и пожалела об этом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

    Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

    Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

    Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

    Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

    Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

    Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

    Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

    Россиянин приютил дома трех медведей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok