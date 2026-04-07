Охваченный пламенем в Таиланде туристический катер «Текила» попал на видео

The Sun: Гид пропал без вести после пожара на туристическом катере в Таиланде

Пять человек пострадали из-за пожара на туристическом катере «Текила» в Таиланде. Об этом стало известно The Sun.

Происшествие случилось у пирса Коко на Пхукете. Рабочие и экипаж судна проводили ремонт двигателя, но он внезапно вспыхнул. Несколько человек прыгнули в воду, чтобы отвязать транспорт от причала и помочь застрявшим на борту людям. На помощь коллегам бросился и 24-летний гид Компет Ванади, который пропал без вести после пожара, его поиски до сих пор ведутся.

Очевидцы сняли на видео охваченный пламенем катер. На кадры попал момент работы пожарной службы, поливающей «Текилу» из шлангов. Уточняется, что экипаж получил незначительные травмы. Четверо мужчин и женщину госпитализировали.

Ранее россияне упали в океан с высоты 50 метров в Таиланде и попали на видео. По имеющейся информации, инцидент произошел рядом с одним из пляжей на курорте Пхукет.