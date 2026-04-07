Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 7 апреля 2026Россия

Озвучены два условия для начала наступления России на Украине

Депутат Соболев: Господство в воздухе нужно для наступления России на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Для успеха наступления России на Украине нужно выполнить два условия. Подробности сообщил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Мы должны перейти от медленного выдавливания [ВСУ] из субъектов Российской Федерации [к наступлению]. Я думаю, что пора настала. Для этого нужно сделать все, чтобы это выполнить», — сказал парламентарий.

По его словам, во-первых, нужно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) на тех направлениях, где будет наступать российская армия. Во-вторых, необходимо завоевать господство в воздухе, чтобы легче бороться с беспилотниками.

Соболев также напомнил, что СССР освободил Донбасс во время Великой Отечественной войны за 39 дней. Это, по его мнению, могло бы стать примером для нынешнего наступления российских войск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что горячая фаза спецоперации закончится после вывода украинских войск из Донбасса. Он добавил, что при этом Россия не ставит Украине конкретных дедлайнов по выводу войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Вэнс дал совет европейским политикам

    Пользователей смартфонов призвали срочно поменять ПИН-код

    Война с Ираном обрушила акции европейских компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok