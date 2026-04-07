15:38, 7 апреля 2026

Пользователей смартфонов призвали срочно поменять ПИН-код

В Forbes призвали поменять ПИН-код от смартфона из-за подсматривающих людей
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Журналисты журнала Forbes призвали всех пользователей смартфонов поменять ПИН-коды устройств. Материал доступен на сайте издания.

Авторы медиа сослались на исследование корпорации Samsung, согласно которому 56 процентов людей признались в том, что регулярно смотрят на экраны смартфонов других пользователей. Чаще всего дисплеи привлекают внимание наблюдателей в общественном транспорте. Исходя из этого, специалисты Forbes попросили пользователей телефонов обновить свои ПИН-коды сейчас и в будущем делать это регулярно.

По словам автором, можно устанавливать самые актуальные патчи, но все равно оставлять свой смартфон в опасности — из-за любопытных людей, некоторые из которых могут быть мошенниками или злоумышленниками. «Получение доступа к вашему телефону благодаря коду блокировки — один из самых простых способов похитить личные данные, поскольку смартфоны может раскрыть много информации», — заметили авторы.

Также журналисты отметили, что очень большое количество пользователей ставит на свои устройства простые ПИН-коды — повторяющиеся символы, год рождения и так далее. В материале говорится, что нужно отказаться от четырехзначных кодов блокировки и выбрать 16-значные — их установку поддерживают смартфоны и на Android, и на iOS.

В конце марта Apple начала рассылать уведомления пользователям iPhone, чьи устройства работают под управлением старых версий iOS. Апдейты стали получать владельцы смартфонов, на которые установлена iOS 17.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Вэнс дал совет европейским политикам

    Пользователей смартфонов призвали срочно поменять ПИН-код

    Война с Ираном обрушила акции европейских компаний

    Все новости
