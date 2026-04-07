Появились подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на российский город-порт

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в больницах остаются шесть человек. Подробности о состоянии пациентов появились в Telegram-канале оперативного штаба по Краснодарскому краю.
Сообщается, что двое детей находятся в тяжелом состоянии в больнице в Краснодаре.
По данным оперштаба, еще четверо жителей многоквартирных домов в российском городе-порте получают необходимую медицинскую помощь в Новороссийске.
ВСУ атаковали дронами-камикадзе российский портовый город Новороссийск в ночь на 6 апреля. Ранее сообщалось о 10 пострадавших в результате налета, состояние которых оценивалось как средней степени тяжести.