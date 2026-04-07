Пожилой мужчина лишился 30 миллионов рублей из-за ошибки онлайн-казино и попал в больницу

76-летний британец лишился выигрыша в онлайн-казино и попал в больницу

Пожилой британец попал в больницу после того, как онлайн-казино аннулировало его выигрыш размером 285,7 тысячи фунтов стерлингов (30,3 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Star.

76-летний Джон Райдинг из Бернли, графство Ланкашир, играл в азартную игру Cherry Bonanza от онлайн-казино William Hill Vegas. Внезапно приложение оповестило мужчину, что он выиграл крупную сумму. Райдинг отправился в ближайшее представительство William Hill, и сотрудники подтвердили выигрыш. Мужчина сразу же решил потратить деньги на переезд поближе к семье сына, отпуск за границей с родными и покупку новой машины для внучки.

Однако спустя сутки выигранные деньги исчезли со счета Райдинга. «Я был совершенно опустошен. Все мои мечты разлетелись вдребезги. Мне так официально и не сказали, что это была ошибка. Сказали, что провели какую-то "ручную корректировку"», — сказал лишившийся денег мужчина. Через 10 десять дней после мнимого выигрыша у Райдинга случился сердечный приступ.

Сын пожилого британца заявил, что ему было обидно не столько из-за денег, сколько из-за отношения компании, которая не извинилась и ничего не объяснила, прежде чем отобрать выигрыш. Райдинг, который до сих пор находится в больнице, сказал, что перенес огромный стресс еще и потому, что после попыток вывести деньги приложение без всяких объяснений блокировало его аккаунт и требовало создать новый пароль.

Вскоре выяснилось, что Райдинг был не единственным пострадавшим из-за ошибки компании William Hill. Всего к юристам обратились более 50 игроков, которым также начислили крупные выигрыши, а потом отобрали их. В компании объяснили, что сбой затронул игру Jackpot Drop, в результате чего многие игровые приложения проводили неправильные вычисления и ошибочно выдавали игрокам деньги.

Ранее сообщалось, что у жительницы Великобритании отберут выигрыш величиной 33 тысячи фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей) из-за сбоя в онлайн-казино. Женщина также играла в Jackpot Drop, но успела вывести деньги на банковский счет.