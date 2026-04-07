Раскрыта судьба единственной выжившей девочки при ударе ВСУ по дому в регионе России

Вопрос с опекой над единственной выжившей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому во Владимирской области пятилетней девочкой решат в ближайшее время. Судьбу девочки раскрыла уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская на своей странице во «ВКонтакте».

По данным омбудсмена, сейчас пятилетняя девочка находится у родственников. По ее словам, в семье есть еще один ребенок — старшая дочь, которая учится в колледже.

«Для девочек сейчас крайне важна поддержка родственников и близких людей, а также работа с психологом, готова помочь с ее организацией», — написала Раснянская.

Ранее сообщалось, что в результате налета ВСУ остальные члены семьи девочки, находившиеся дома при атаке, не выжили — двое взрослых и еще один семилетний ребенок. Пятилетняя девочка получила ранения.