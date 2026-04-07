Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 7 апреля 2026Россия

Раскрыта судьба единственной выжившей девочки при ударе ВСУ по дому в регионе России

Елена Торубарова
СюжетРакетные удары по Украине:
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на месте налета ВСУ

Вопрос с опекой над единственной выжившей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому во Владимирской области пятилетней девочкой решат в ближайшее время. Судьбу девочки раскрыла уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская на своей странице во «ВКонтакте».

По данным омбудсмена, сейчас пятилетняя девочка находится у родственников. По ее словам, в семье есть еще один ребенок — старшая дочь, которая учится в колледже.

«Для девочек сейчас крайне важна поддержка родственников и близких людей, а также работа с психологом, готова помочь с ее организацией», — написала Раснянская.

Ранее сообщалось, что в результате налета ВСУ остальные члены семьи девочки, находившиеся дома при атаке, не выжили — двое взрослых и еще один семилетний ребенок. Пятилетняя девочка получила ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

    Путин сравнил Трампа с танком

    В Кремле прокомментировали нападение с ножом на учительницу в российской школе

    В Кремле отреагировали на атаку ВСУ по крупному портовому городу в России

    Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

    Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

    Китай разогнал цены на рыбу в России

    Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

    Орбан рассказал Путину сказку

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok