Врач предупредил о рисках ставшей популярной процедуры по увеличению пениса

Уролог Одегнал: Популярная процедура по увеличению пениса филлерами несет риски

Ажиотаж вокруг «увеличения пениса за одну процедуру» требует осторожности, отметил врач-уролог-андролог "СМ-Клиника" Антон Одегнал. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил мужчин о рисках.

Ранее пластический хирург из Манхэттена Дэвид Шафер рассказал, что у мужчин стала популярной процедура по увеличению полового органа при помощи филлеров.

«После громких публикаций о быстром увеличении полового члена важно сразу отделить рекламный эффект от медицинской реальности. В большинстве случаев речь идет не о настоящем удлинении, а об инъекционной процедуре, которая в первую очередь увеличивает окружность, то есть толщину. Это принципиально разные вещи», — обратил внимание специалист.

Обычно, по словам врача, для такой коррекции используют мягкие тканевые наполнители. Чаще всего это препараты на основе гиалуроновой кислоты, задача которых создать дополнительный объем в тканях.

Визуально эффект может быть заметен довольно быстро, поэтому процедура и выглядит привлекательно для пациентов. Но быстрый результат не означает, что вмешательство простое, универсальное и подходит всем Антон Одегнал уролог

«Главная проблема таких историй в том, что мужчины нередко приходят не с медицинской, а с психологической тревогой. У значительной части пациентов размеры полового члена находятся в пределах нормы, но из-за сравнения с недостоверными образами из интернета, рекламы или порнографии возникает ощущение недостаточности. Поэтому грамотный уролог должен сначала понять, есть ли объективная проблема, и только потом обсуждать любые вмешательства», — поделился Одегнал.

Врач также рассказал о рисках. Даже если процедура считается малоинвазивной, возможны отек, болезненность, уплотнения, неровность контура, воспаление, инфицирование, смещение препарата и неудовлетворенность итоговым видом, перечислил он. Еще один важный момент — результат не всегда постоянный, подчеркнул уролог. Так, часть препаратов со временем рассасывается, и пациент может столкнуться с необходимостью повторных процедур.

«Поэтому главный вывод очень простой: высокий спрос не равен высокому качеству доказательств и не делает процедуру автоматически безопасной. Мужчинам важно не поддаваться на обещания "быстро, просто и навсегда", а получать спокойную и профессиональную консультацию. В такой теме особенно опасны завышенные ожидания, потому что речь идет не только о внешнем виде, но и о самооценке, сексуальной уверенности и качестве жизни», — заключил медик.

