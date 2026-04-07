«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве с НАСА по РОС

11:40, 7 апреля 2026Наука и техника

Баканов: «Роскосмос» не откажется от сотрудничества с США по РОС
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Роскосмос» не откажется от сотрудничества с НАСА по перспективной Российской орбитальной станции (РОС) с целью обмена опытом и технологиями, заявил ТАСС генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Это вопрос договоренностей. Если перекрестно, мы — к ним, они — к нам, то почему бы и нет? Посмотреть, как все устроено, перенять друг у друга технологии, опыт», — сказал руководитель.

В марте Баканов сообщил журналу «Разведчик», что в 2026 году состоится встреча руководителей «Роскосмоса» и НАСА.

В июле глава госкорпорации посетил Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к МКС.

