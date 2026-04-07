Express: Москва предупредила Лондон о последствиях захвата российских судов

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Заявление посла России в Великобритании Андрея Келина следует воспринимать как сигнал Лондону о последствиях захвата судов. Об этом пишет Daily Express.

В статье говорится, что дипломат предупредил об ответе Москвы на попытки британских властей задержать танкеры, связанные с якобы «теневым флотом». В материале подчеркивается, что меры «станут сюрпризом» для Лондона.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что страны Евросоюза изобрели понятие «теневой флот», чтобы оправдать незаконные действия на морских коммуникациях.