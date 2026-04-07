Россиян предупредили об опасности включения кондиционера после зимы

Специалист Соколов: После зимы нельзя включать кондиционер на полную мощность

После зимы нельзя включать кондиционер в квартире сразу на полную мощность — так есть риск сломать технику. Об опасности возникновения неисправностей предупредил россиян эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру Максим Соколов, пишет «Газета.ru».

Если после длительного перерыва в использовании сразу выставить температуру плюс 16-18 градусов, возрастает нагрузка на компрессор. «Если сеть не рассчитана на такие нагрузки, это может негативно сказаться на электропроводке. Следует учесть и тот факт, что внутренние детали, не смазанные маслом, способны заклинить или выйти из строя», — пояснил специалист.

Другой распространенной ошибкой Соколов назвал включение кондиционера, когда на улице слишком холодно. По словам эксперта, большинство моделей не рассчитаны на работу при минус 5 градусах и ниже.

Снизить эффективность работы устройства и качество воздуха дома могут также неочищенные фильтры и теплообменники. Помимо этого, перед первым за долгое время включением стоит проверить состояние хладагента — если его недостаточно, кондиционер рискует перегреться и выйти из строя. При этом начинать пользоваться устройством лучше всего, когда средняя температура на улице не ниже плюс 15 градусов, заключил Соколов.

Ранее россиян предупредили о штрафах за самовольную установку кондиционеров в квартире. Делать это нужно с согласия соседей, отметили эксперты.