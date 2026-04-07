Россиянам перечислили востребованные в ближайшие годы профессии

Агаева: Врачи, инженеры и сотрудники сферы образования не останутся без работы

Сегодня искусственный интеллект активно входит в нашу рабочую жизнь, однако меняется не наличие работы, а ее содержание, сообщила генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, в каких сферах в ближайшие годы сохранится устойчивый спрос на специалистов.

«Не останутся без работы работники технологического сервиса. Это одна из быстрорастущих и развивающихся категорий. Так, компании массово внедряют ИИ в рабочие процессы и автоматизируют бизнес. Это требует грамотных специалистов по разработке, обслуживанию и кибербезопасности», — объяснила эксперт.

По словам Агаевой, работу сохранят инженерные специальности и рабочие. В этих сферах наблюдается нехватка специалистов, а в ближайшие годы, скорее всего, не удастся преодолеть дефицит кадров. В безопасности также находятся инженеры, специалисты по робототехнике и квалифицированные рабочие.

В век цифровых технологий сильнее станут цениться специальности из сферы “человек-человек”. У ИИ нет развитого эмоционального интеллекта и эмпатии, а они необходимы для работы с людьми. Поэтому в ближайшие годы будут востребованы врачи, медсестры, специалисты по реабилитации, психологи Екатерина Агаева директор сервиса онлайн-рекрутинга

Кроме того, без работы не останутся специалисты из сферы логистики и транспорта. Дело в том, что ежегодно электронная коммерция растет и увеличивает объемы продаж. На фоне непростой внешнеэкономической и политической обстановки усложняется цепочка поставок. Поэтому нужны люди, которые могут настроить логистику и цепи поставок, пояснила Агаева.

«Меняется, но не исчезает сфера образования. Обучение отходит от консервативного подхода и освоить новую профессию сегодня можно в небольшие сроки. В ближайшем будущем из-за быстрой смены трендов на рынке и изменениях в рабочих инструментах будет необходимо постоянное переобучение. Для этого нужны наставники, преподаватели профессиональных навыков и корпоративные тренеры», — поделилась Агаева.

Таким образом, от сокращения наиболее защищены профессии, где есть необходимость принимать сложные решение, работать с людьми и трудиться физически. Гораздо проще автоматизировать рутинный офисный труд: администраторов и секретарей, заключила Агаева.

