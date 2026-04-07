13:06, 7 апреля 2026

Россияне резко потеряли интерес к популярному региону страны из-за потопа

Эксперт Мкртчян: Спрос россиян на туры в Дагестан сократился на 27 процентов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Омар Шапиев / РИА Новости

Россияне резко потеряли интерес к поездкам в Дагестан из-за потопа — спрос сократился на 27 процентов по сравнению с 2025 годом. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств», генеральный директор туроператора «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Второй удар стихии, естественно, забрал уже российский турпоток. Если рост продаж был примерно семь процентов, то сейчас, считайте, не минус 20 процентов, а минус 27 процентов, по большому счету, от прошлого года», — объяснил эксперт. Также Мкртчян добавил, что чуть ли не треть туристов не отказались от туров в популярный регион страны на майские праздники в сравнении с 2025 годом.

По его словам, если Дагестан к июню сможет вернуть хотя бы прошлогодний уровень спроса, то это будет большой удачей для региона.

Ранее сообщалось, что беременная женщина и ребенок, спасенные из реки в Дагестане, после того как их унесло течением с дороги, не выжили. На фоне сильных подтоплений в Дербентском районе была проведена масштабная эвакуация.

