Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

ВС России продвинулись в Шосткинском и Сумском районах

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли продвинуться в двух районах Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

По словам источника канала, российским войскам удалось продвинуться в Шосткинском и Сумском районах региона, а украинские силы предпринимают попытки контратак.

«По украинским позициям работают российские авиация и артиллерия», — указано в сообщении.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что российские военные поменяли тактику в приграничье. По его данным, дроноводы подразделений войск «Север» в Сумской области намеренно меняют направления ударов на протяжении сотен километров, заставая противника врасплох.