20:26, 7 апреля 2026

Рыбак нашел на пляже снаряд времен Первой мировой войны

В Великобритании на пляже нашли неразорвавшийся снаряд Первой мировой войны
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jam Press / HM Coastguard Southend On Sea

В графстве Эссекс, Великобритания, на пляже нашли снаряд, которым заряжали популярные во времена Первой мировой войны пушки. Об этом сообщает Need To Know.

Находку сделал рыбак, который искал на берегу наживку для рыбы. Обнаружив подозрительный снаряд, он сообщил в береговую охрану. Пляж оцепили. На место прибыли специалисты по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Они определили, что найденный снаряд использовался в 13-фунтовых полевых пушках QF. Эти снаряды были стандартным вооружением для подразделений Королевской конной артиллерии Британии и Канады в начале Первой мировой войны.

Снаряд оказался неопасен. В нем не было взрывателя: его либо удалили, либо потеряли несколько десятилетий назад.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, саперы вывезли две настоящие боевые гранаты из жилого дома. Известно, что они активно использовались во времена Второй мировой войны.

