Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 7 апреля 2026

Санду высказалась о беспорядках в Молдавии

Санду вспомнила беспорядки 2009 года в Молдавии, назвав их позорным моментом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду вспомнила беспорядки 2009 года в республике, назвав их «позорным моментом» в истории страны. Об этом она написала на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня мы вспоминаем позорный момент в нашей истории, когда — 7 апреля 2009 года — государство применило насилие против собственных граждан лишь за то, что они требовали уважения к своей воле, выраженной через голосование», — отметила глава государства.

Санду обозначила те события «противостоянием между мужеством и злоупотреблением». Эти протесты и последующие беспорядки, добавила она, привели к унижению и оставили раны в обществе.

Протесты в Молдавии в апреле 2009 года являются крупнейшими беспорядками в современной истории страны. Их причиной стали результаты парламентских выборов 5 апреля, на которых победу одержала правящая Партия коммунистов. Ее зачастую называют пророссийской.

Те события также называют одной из первых «Твиттер-революций» в истории из-за прецедентной координации протестующих через соцсети. Занимавший тогда пост президента Молдавии Владимир Воронин рассказывал, что беспорядки организовал фонд Сороса (признан нежелательной организацией в России), в результате чего он ушел в отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok