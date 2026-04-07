Санду высказалась о беспорядках в Молдавии

Санду вспомнила беспорядки 2009 года в Молдавии, назвав их позорным моментом

Президент Молдавии Майя Санду вспомнила беспорядки 2009 года в республике, назвав их «позорным моментом» в истории страны. Об этом она написала на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня мы вспоминаем позорный момент в нашей истории, когда — 7 апреля 2009 года — государство применило насилие против собственных граждан лишь за то, что они требовали уважения к своей воле, выраженной через голосование», — отметила глава государства.

Санду обозначила те события «противостоянием между мужеством и злоупотреблением». Эти протесты и последующие беспорядки, добавила она, привели к унижению и оставили раны в обществе.

Протесты в Молдавии в апреле 2009 года являются крупнейшими беспорядками в современной истории страны. Их причиной стали результаты парламентских выборов 5 апреля, на которых победу одержала правящая Партия коммунистов. Ее зачастую называют пророссийской.

Те события также называют одной из первых «Твиттер-революций» в истории из-за прецедентной координации протестующих через соцсети. Занимавший тогда пост президента Молдавии Владимир Воронин рассказывал, что беспорядки организовал фонд Сороса (признан нежелательной организацией в России), в результате чего он ушел в отставку.