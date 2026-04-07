10:55, 7 апреля 2026

Бонусы топ-менеджерам крупных банков достигли 63 миллиардов рублей

«Ъ»: Бонусы топ-менеджменту крупных банков за 2025 год достигли 63 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам 2025 года совокупное вознаграждение топ-менеджерам 15 крупнейших российских банков превысило 63 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на опубликованные отчетности по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) пишет «Коммерсантъ».

По итогам года рост оказался символическим — всего на 2,8 процента, в то время как в 2024-м бонусы выросли сразу на 20 процентов. Впрочем, такие цифры оправдываются финансовым результатом групп — если в 2024-м чистая прибыль увеличилась на 6,7 процента, то в прошлом году — только на 1,1 процента.

При этом в половине случаев банки сократили объем выплат топ-менеджерам. Например, так поступили Экспобанк, банк «Санкт-Петербург», ПСБ и Газпромбанк. Последние два снижают вознаграждение второй год подряд.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова напомнила, что часть вознаграждения банки выплачивают на основе акций. И если такие акции ликвидны, то управленец может хорошо заработать на их продаже.

В августе прошлого года Банк России сообщил о планах ограничивать выплату бонусов менеджменту банков страны при условии ухудшения финансового положения кредитных организаций. Также рассматривался вопрос о внедрении механизма возврата подобных выплат. Таким образом регулятор намерен мотивировать руководство кредитных организаций добиваться улучшения финансовых показателей своих структур.

