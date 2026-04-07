Славянская эстетика стала трендом среди россиян

Славянская эстетика стала трендом в «VK Клипах»

Россияне переосмыслили путешествия по России, народные гулянья, традиционную кухню и фольклорные образы и сделали славянскую эстетику трендом — тематические ролики в «VK Клипах» собрали сотни миллионов просмотров за месяц. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Авторы роликов все чаще снимают свои видео в этнопарках и тематических пространствах: деревянных постройках, ремесленных мастерских, интерьерах с печами и традиционными элементами декора, а также в исторических локациях разных эпох. Например, в деревянных храмах XVI века в Новгородской области и Шереметевском замке в Юрино конца XIX века.

Также набирают популярность клипы с народными праздниками и реконструкциями традиций: хороводами, перетягиванием каната и другими. Некоторые путешественники снимают свои интерпретации «Лебединого озера» — партии из балета танцуют прямо на льду Байкала. Не менее популярна и природа России: северное сияние в Мурманске, бухты, сопки, маяки у моря во Владивостоке, побережье Балтики и краснокнижные кольчатые нерпы на другом конце страны.

Отмечается, что наиболее популярными треками среди поддерживающих славянскую эстетику стали «Одного» Татьяны Куртуковой и «Тысячи зим» Клавы Коки.

Кроме того, с приходом весны в историях «ВКонтакте» начали набирать популярность фольклорные детали в уличном стиле: расшитые воротники поверх худи, платки вместо бандан, льняные рубахи навыпуск с берцами или грубыми ботинками.

