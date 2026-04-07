Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:36, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

Сообщения об ограничении продажи бензина в одни руки в ДНР оказались выдумкой

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В комментариях в социальных сетях стали появляться скриншоты новости, в которой утверждается, что власти ДНР якобы ограничили продажу топлива в регионе на фоне дефицита. При этом в скриншотах информация подается как новостная заметка от российского агентства «Интерфакс».

Скриншот новости оказался поддельным: на сайте «Интерфакса» нет такой заметки от 6 апреля 2026 года, опубликованной в 11:47. Поиск с распространившимся заголовком о дефиците топлива также не удалось найти на сайте агентства. Также фальшивку выдают шрифты, отступы и верстка, которые отличаются от оригинального сайта агентства. К тому же в новости говорилось, что такое заявление об ограничении продажи бензина сделал председатель правительства ДНР Андрей Чертков, однако таких цитат и утверждений от него не было.

Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года для стабилизации цен и обеспечения внутреннего спроса, что опровергает необходимость ограничений для граждан. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, нефтяники подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.

Ранее похожие информационные поводы об ограничении продажи бензина уже опровергали. Например, глава Запорожской области Евгений Балицкий в конце прошлого года заявлял, что в социальных сетях и мессенджерах распространилась ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Однако таких ограничений на самом деле нет. Также прошлой весной признали фейком распространившиеся в сети сообщения о введении в России системы талонов на бензин и ограничении продажи топлива.

Информация о том, что в связи с дефицитом топлива в ДНР власти региона приняли решение ввести временные ограничения на отпуск бензина в одни руки, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok