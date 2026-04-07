Стали известны подробности о владельцах атакованного ВСУ дома во Владимирской области

Mash: ВСУ атаковали дом многодетной семьи во Владимирской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами дом многодетной семьи во Владимирской области. Такие подробности о владельцах стали известны Telegram-каналу Mash.

До случившегося россияне праздновали день рождения среднего сына. Младшая дочь, которой пять лет, выжила, ее забрал дедушка. Старшая дочь учится во Владимире, ее в день трагедии не было дома. Средний сын и родители не спаслись во время налета.

Дом был двухквартирным, в нем жили две семьи. После атаки здание не подлежит восстановлению.

О попадании беспилотника в жилой дом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев 7 апреля. Не удалось спасти трех человек — мать, отца и сына. Пятилетний ребенок получил травмы.

