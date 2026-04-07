В российском регионе при атаке дрона погибли ребенок и двое взрослых

При атаке БПЛА на Владимирскую область погибли ребенок и двое взрослых

При попадании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом во Владимирской области погибли три человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в MAX.

«Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в 2-квартирный жилой дом», — указал он. Авдеев сообщил, что погибшие — ребенок и двое взрослых. Другому ребенку удалось спастись, сейчас он вне опасности, добавил глава Владимирской области.

Ранее стало известно, что число сбитых в ночь на 7 апреля над Ленинградской областью БПЛА Вооруженных сил Украины превысило два десятка. Всего над Ленобластью были уничтожены 22 беспилотника ВСУ.