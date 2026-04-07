14:11, 7 апреля 2026Экономика

Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

Reuters: Плата за проход Ормузского пролива может зависеть от типа судна и груза
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Иран хочет взимать за проход через Ормузский пролив плату в зависимости от типа судна и груза, что оно перевозит. Подробности сборов стали известны Reuters.

26 марта глава комитета иранского парламента по благоустройству Мохаммад Реза Резаи Кучи анонсировал разработку закона о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив.

По словам высокопоставленного чиновника Исламской Республики, Тегеран намерен связать плату за безопасный проход транспортной артерии с типом судна, перевозимым грузом и сложившимися условиями. Эту меру, немедленное прекращение ударов и гарантию того, что атаки не повторятся, а также компенсацию ущерба, Иран выдвигает в качестве условий для сделки и установления прочного мира с США. Без этого, указал собеседник агентства, Тегеран отвергает любое временное прекращение огня.

Ранее собеседники Bloomberg отмечали, что цена прохода через пролив для отдельно взятого танкера может доходить до двух миллионов долларов. Претендовать на поблажку со стороны властей Ирана, как пояснялось, смогут лишь торговые суда и танкеры из дружественных Тегерану стран. Американским и израильским кораблям рекомендовали держаться подальше от ключевой в регионе логистической артерии, в противном случае им пригрозили ракетными ударами.

