Стало известно о планах Киева сократить финансирование ВСУ

Марочко: Киев намерен сократить финансирование ВСУ

Киев намерен снизить финансовые расходы на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его сведениям, в украинском Генштабе Минобороны, среди прочего, рассматривается предложение по лишению надбавок с денежного довольствия военнослужащих и усилению дисциплинарных взысканий. До 12 апреля документ с итоговыми предложениями должен быть направлен президенту страны Владимиру Зеленскому.

Зеленский заявил, что на текущий момент не существует альтернативных вариантов финансирования ВСУ, кроме займа у европейских союзников в размере 90 миллиардов евро, который в настоящий момент блокирует Венгрия.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко предупредил, что если апрельские изменения в бюджет не будут приняты властями, это поставит под угрозу обеспечение ВСУ. Он уточнил, что это ударит по контрактной армии, а также зарплатам военнослужащим, которые невозможно будет увеличить.