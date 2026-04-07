Стало известно о планах Киева сократить финансирование ВСУ

07:41, 7 апреля 2026

Марочко: Киев намерен сократить финансирование ВСУ
Марина Совина

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Киев намерен снизить финансовые расходы на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его сведениям, в украинском Генштабе Минобороны, среди прочего, рассматривается предложение по лишению надбавок с денежного довольствия военнослужащих и усилению дисциплинарных взысканий. До 12 апреля документ с итоговыми предложениями должен быть направлен президенту страны Владимиру Зеленскому.

Зеленский заявил, что на текущий момент не существует альтернативных вариантов финансирования ВСУ, кроме займа у европейских союзников в размере 90 миллиардов евро, который в настоящий момент блокирует Венгрия.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко предупредил, что если апрельские изменения в бюджет не будут приняты властями, это поставит под угрозу обеспечение ВСУ. Он уточнил, что это ударит по контрактной армии, а также зарплатам военнослужащим, которые невозможно будет увеличить.

    Последние новости

    «Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

    Россиянка описала роды в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел»

    Скандальная порнозвезда переспала с 10 тысячами мужчин за 48 часов

    Бойцы ФСБ ликвидировали диверсантов ВСУ в ДНР

    В российском регионе при атаке дрона погибли двое взрослых и ребенок

    Объявлено о крайне тяжелом состоянии российской учительницы после нападения подростка

    Иран предложил США план завершения войны

    Солдаты ВСУ получили просроченную тушенку

    Онколог назвал наиболее уязвимую перед раком группу людей

    Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России после предложения Зеленского о перемирии

    Все новости
