Стало известно о цели использования ВСУ завода и лицея в Дружковке

Марочко: ВСУ используют машиностроительный завод в Дружковке в качестве склада

Украинские войска используют машиностроительный завод и учебное заведение в Дружковке для своих целей. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Украинские боевики расквартировались в одном из учебных заведений Дружковки по улице Соборной», — рассказал Марочко.

Помещения машиностроительного завода, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в качестве складов.

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ получают помощь НАТО через Молдавию. Отмечается, что для увеличения объема поставок украинские военнослужащие возвели плавучие переправы через реку Днестр. По словам Марочко, такая активность наблюдается в Одесской области, с которой граничит республика.