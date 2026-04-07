15:01, 7 апреля 2026

Страна БРИКС резко нарастила золотой запас

Bloomberg: Китай увеличил золотой запас почти на пять тонн
Кирилл Луцюк

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В прошлом месяце Народный банк Китая резко увеличил свои запасы золота. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что резервы этого драгоценного металла в марте увеличились на 160 000 тройских унций, или примерно на пять тонн. Отмечается, что китайский ЦБ, являющийся одним из крупнейших в мире покупателей золота, увеличивает свои запасы уже 17 месяцев подряд. Изменить эту политику не смог даже тот факт, что в марте золото подешевело сразу на 12 процентов, что стало худшим результатом с 2008 года. Такая динамика была обусловлена ближневосточным конфликтом, который укрепил позиции доллара.

Агентство обратило внимание на данные Всемирного совета по золоту, которые показали, что за первые два месяца 2026 года объем закупок золота центральными банками составил 25 тонн.

В январе 2026 года Банк России стал лидером по объемам продажи золота. В то время как ряд центробанков приобрели в общей сложности пять тонн золота, российский регулятор продал девять тонн.

