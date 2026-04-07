Сын введенного в кому бывшего тренера «Зенита» сделал заявление

09:45, 7 апреля 2026

Сын введенного в кому бывшего тренера «Зенита» Луческу сделал заявление
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Рэзван Луческу. Фото: Murad Sezer / Reuters

Рэзван Луческу, сын бывшего тренера петербургского «Зенита» Мирчи Луческу, который ранее перенес инфаркт и был введен в медикаментозную кому, сделал заявление. Его слова приводит Gazeta Sporturilor.

Луческу назвал период сложным и призвал всех проявить понимание. Он заявил, что доверять можно только информации, предоставляемой медицинскими специалистами.

29 марта Луческу почувствовал себя плохо перед отъездом сборной Румынии, которую он тренировал, на товарищеский матч со Словакией. 80-летнего специалиста собирались выписывать, но 3 апреля у него случился инфаркт.

Помимо работы в сборной Румынии, Луческу известен тем, что возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017. Также специалист 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.

