12:12, 7 апреля 2026Мир

Трамп оправдал удары по Ирану желаниями геев

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп оправдал удары по Ирану желаниями геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Такое объяснение он привел в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Их убивают, их сбрасывают с крыш зданий. Они хотят, чтобы мы продолжали бомбить, потому что их жизнь в гораздо большей опасности», — сказал американский лидер, комментируя ситуацию с правами меньшинств в Иране.

Ранее Трамп заявил, что уничтожит в Иране все электростанции и мосты. По его словам, такое развитие событий неизбежно случится, если Тегеран не согласится с требованиями открыть Ормузский пролив. [Вернем в] каменный век, да», — сказал он.

