Трамп сделал заявление о военных преступлениях в Иране

Трамп заявил, что его не беспокоят возможные военные преступления в Иране

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют возможные военные преступления в Иране. Об этом пишет The Guardian.

Глава США высказался, что в случае реализации угрозы разрушить электростанции и мосты в Иране, если тот не откроет Ормузский пролив. Трамп отметил, что возможные военные преступления в Иране его «совсем не беспокоят».

«Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», — отметил президент США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский лидер Дональд Трамп вернет Иран в каменный век, если руководство Исламской Республики не заключит сделку с США.